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Pentagon'dan hipersonik tehditlere karşı 240 milyon dolarlık bütçe

Pentagon, Çin ve Rusya'nın geliştirdiği hipersonik silah tehdidinden korunmak için 240 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

  • star.com.tr
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Amerika Birleşik Devletleri, ''Rusya ve Çin'in geliştirdiği hipersonik silahları durduracak bir sistemin olmadığı'' uyarılarını dikkate alarak, anti-balistik sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.
 
Pentagon, süpersonik tehditler başta olmak üzere, anti-balistik sistemlerin geliştirilmesi için 240 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.
 
 
Rus medyasında yer alan bilgiye göre ABD Füze Savunma Ajansı, ileri teknoloji anti-balistik sistemlerinin tasarlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda yüklenici olarak Boeing ile bir sözleşmenin arifesinde.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart 2018'de tanıttığı ve mayıs ayında başarılı bir şekilde test edilen Rus yapımı hipersonik füze Kinjal ve geçtiğimiz ay  test edilen Avangard füzesi, ABD makamlarını harekete geçirdi. 2 bin kilometreden hedefleri vurabilen Kinjal'in, manevra yapabilme kabiliyeti ve yüksek hızı sayesinde tehlikeli alanları, savunma sistemlerini aşması; sesten 20 kat hızlı giden Avangard füzesinin bir meteor gibi kullanılması ABD'de, ''hipersonik silahları durduracak bir sistemimiz yok'' tartışmalarını başlattı.  
 
Konuya ilişkin Aralık 2018'de bir rapor hazırlayan ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO), Çin ve Rusya'nın geliştirdiği yeni nesil hipersonik silahlarla ilgili, bu silahlar için karşı önlemin veya etkili bir savunma yönteminin bulunmadığı belirtildi.
 
ABD'li emekli Tümgeneral Howard Thompson, geçtiğimiz günlerde bir haber sitesi için kaleme aldığı makalede, Rusya ve Çin'in 'hipersonik' avantajının olduğunu, çünkü ABD'nin bu alanda iki ülkeden de oldukça geride olduğunu belitti. Thompson, Washington yönetiminin bu teknolojiye tepki vermek yerine aynı teknolojiyi geliştirmesi gerektiğini vurguladı. 
 
 
 

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