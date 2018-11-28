Pentagon'dan itiraf: Türkiye olmazsa F-35'ler gecikir

ABD, Türkiye’nin Rus S-400 Hava Savunma Sistemini tedarik etme kararına karşı çıkıyor ve Türkiye'yi alternatif bir füze savunma sistemi olarak gördüğü Patriot'u satın almaya ikna etmeye çalışıyor.

ABD Kongresi, Rus silahlarını satın alan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak için şimdiden yasa çıkardı.