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Pentagon'dan itiraf: Türkiye olmazsa F-35'ler gecikir

ABD merkezli Washington Post Gazetesi, Pentagon’un Kongre’ye sunduğu Türkiye hakkında raporu yazdı. Gazeteye göre Savunma Bakanı Jim Mattis tehdide karşı itirazını tekrarladı. Mattis, Türk Savunma sanayiinin F-35 için önemli bileşenler ürettiğini hatırlatarak, Türkiye’yi programdan kesmenin yeni nesil savaş uçağının toplam üretiminde büyük gecikmelere neden olacağını söyledi.

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ABD, Türkiye’nin Rus S-400 Hava Savunma Sistemini tedarik etme kararına karşı çıkıyor ve Türkiye'yi alternatif bir füze savunma sistemi olarak gördüğü Patriot'u satın almaya ikna etmeye çalışıyor.
 
ABD Kongresi, Rus silahlarını satın alan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak için şimdiden yasa çıkardı.

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