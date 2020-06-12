PS5'te Spiderman tanıtımı ve Miles Morales sürprizi! PS5 Spiderman Miles Morales kimdir?

12 Haziran 2020 Cuma 01:49 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 01:49

PlayStation 4’ün yakın dönemine damga vuran oyunlardan Marvel’s SpiderMan'in ardından dün gece lansmanı yapılan PS5'te de SpiderMan sürprizi yaşandı. Sony PlayStation 5 tanıtım lansmanında Miles Morales animasyonlu yeni Örümcek Adam (Spiderman Miles Morales) temalı oyunun bu senenin sonlarında geleceği duyuruldu.

PS5 SPİDERMAN MİLES MORALES NE ZAMAN GELİYOR?



Uzun zamandır beklenen yeni Sony konsolu PS5 için yeni oyunlar tanıtım lansmanında art arda tanıtıldı. Bu oyunlar arasında en önemlilerden biri de tabii ki Örümcek Adam oldu ki Yeni baş rolü Miles Morales ile Spiderman şimdi daha güçlü. Moralesli karakterin yeni oyunu da bu yıl geliyor.

Spiderman karakterinin haklarına da sahip olan Sony’nin geliştirdiği yeni platformda öne çıkan oyunlar arasında yer alması beklenen Marvel’s Spider-Man 2 oyununda yeni bir karakterle karşılaşacak oyun severler.

SPİDERMAN MİLES MORALES KİMDİR?

Miles Morales, ABD'li yayıncı Marvel Comics'in yayınlarında ve Spiderman olarak bilinen karakterlerden birinde görülen kurgusal bir çizgi roman kahramanıdır. Karakter, 2011 yılında yazarı Brian Michael Bendis ve sanatçı Sara Pichelli tarafından can bulmuştur.







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