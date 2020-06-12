İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8419
  • EURO
    7,7315
  • ALTIN
    380.423
  • BIST100
    109155
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • PS5'te Spiderman tanıtımı ve Miles Morales sürprizi! PS5 Spiderman Miles Morales kimdir?
Bilim-Teknoloji

PS5'te Spiderman tanıtımı ve Miles Morales sürprizi! PS5 Spiderman Miles Morales kimdir?

Dün akşam resmen tanıtılan ve gövdesi ilk defa oyun severlere gösterilen PS5'te Spiderman Miles Morales'in de duyurusu yapıldı. PS5 ile gelecek olan oyunlardan Spiderman Miles Morales ne zaman çıkacak sorusu da bu tanıtımla cevap buldu. İşte ayrıntılar...

12 Haziran 2020 Cuma  01:49 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 01:49
ABONE OL

PlayStation 4’ün yakın dönemine damga vuran oyunlardan Marvel’s SpiderMan'in ardından dün gece lansmanı yapılan PS5'te de SpiderMan sürprizi yaşandı. Sony PlayStation 5 tanıtım lansmanında Miles Morales animasyonlu yeni Örümcek Adam (Spiderman Miles Morales) temalı oyunun bu senenin sonlarında geleceği duyuruldu.

PS5 SPİDERMAN MİLES MORALES NE ZAMAN GELİYOR?

Uzun zamandır beklenen yeni Sony konsolu PS5 için yeni oyunlar tanıtım lansmanında art arda tanıtıldı. Bu oyunlar arasında en önemlilerden biri de tabii ki Örümcek Adam oldu ki Yeni baş rolü Miles Morales ile Spiderman şimdi daha güçlü. Moralesli karakterin yeni oyunu da bu yıl geliyor.

Spiderman karakterinin haklarına da sahip olan Sony’nin geliştirdiği yeni platformda öne çıkan oyunlar arasında yer alması beklenen Marvel’s Spider-Man 2 oyununda yeni bir karakterle karşılaşacak oyun severler. 

SPİDERMAN MİLES MORALES KİMDİR?

Miles Morales, ABD'li yayıncı Marvel Comics'in yayınlarında ve Spiderman olarak bilinen karakterlerden birinde görülen kurgusal bir çizgi roman kahramanıdır. Karakter, 2011 yılında yazarı Brian Michael Bendis ve sanatçı Sara Pichelli tarafından can bulmuştur.


PS5 GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYIN

Dev fil yola çıkıp trafiği durdurdu! Sürücüler 'anne ve yavruyu' görünce anladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.