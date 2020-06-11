PS5'te VR var mı? PS5 kolları nasıl olacak?

11 Haziran 2020 Perşembe 17:05 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:05

Sony’nin uzun süredir beklenen Playstation 5 (PS5) tanıtımı ve lansmanı bugün akşam saatlerinde yapılacak. PS5'in ilk görüntülerinin yayınlanacağı tanıtım lansmanı oyunseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün Lansmanı yapılacak olan PS5 kolları nasıl olacak? PS5'te VR var mı? Türkiye'deki Playstation kullanıcıları heyecanla bekledikleri Playstation 5 (PS5) tanıtımıyla PS5 kollarından ve konsoldan ilk görüntüler Playststion'ın Youtube sayfasında canlı olarak yayınlanacak. İşte Playstation 5 PS5 kollarının özellikleri

Playstation konsol oyuncularının yakından takip edeceği PS5'in tanıtım lansmanı saati için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda PS5’in DualSense görüntüleri ortaya çıkmış, ayrıca sistem özellikleri de paylaşılmıştı. PlayStation 5’in bu akşamki (11 Haziran) tanıtım lansmanında cihazın ilk görüntüleri ve özellikleri tanıtılacak. PS5'ten ilk görüntülerine ve Playstation 5 kollarının özeliklerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki PS5'te VR var mı? İşte detaylar.

Sony’nin yeni nesil PlayStation modeli PlayStation 5 PS5 için geri sayım sürüyor. Türkiye'de Playstation 5'i satn almak isteyen milyonlarca kullanıcı, büyük bir heyecanla PS5 kolları nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Sony’nin direktörü Sid Shuman yeni PS5’in tanıtımından ilk görüntülerin lansmanın 1080p ve 30 FPS ile sunulacağını duyurdu. Shuman ayrıca, Playstation 5’in tanıtımının yapılacağı saatte kulaklık takılarak izlenmesini tavsiye etti. Shuman bunun nedenini ise, belirlenen saatte banttan yayınlanacak olan etkinlik için oldukça özenli bir ses çalışması yapıldığını ifade etti. PS5 kollarının nasıl olacağına dair ayrıntılar haberimizde.

PLAYSTATION PS5 OYUN KOLLARI NASIL OLACAK?

Heyecanla beklenen Playstation 5'in tanıtım videosunda pS5 kollarının led ışıklarla donatılmış olduğu görülüyor. Tuş yapısında bir değişiklik olmayan PS5'in siyah ve beyaz olmak üzere 2 ayrı renkte kol ürettiğini görebiliriz. PS5 kolları, kullanıcılara Dualsense ve Dualshock olarak 2 ayrı seçenek sunacak.

PlayStation 5’in yeni Dualsense kolunun özellikleri şu şekilde;

PlayStation 5 DualSense

Yeni nesil konsol PS5’i yönlendirecek yeni kontrolcünün ismi DualSense oldu.

“Sense” yani “his” kelimesi ile Sony oyuncularına oyun deneyimini tam anlamıyla hissettirme amacıyla tasarlanmış.

Sony'nin resmi blog sayfasında yayınlanan görüntü ve bilgilere göre DualSense, oyunlara yeni his boyutu katması için geliştirildi. Joystick ve mikrofon tuşları siyah renkte bırakılırken, DualSense'in ağırlıklı olarak beyaz renkte olduğu dikkat çekiyor. Dokunmatik yüzey yine mevcut ve tetik tuşlarının da siyah detaylara sahip olduğu görülüyor.

DualSense'in bir diğer yeniliği ise titreşim seviyesinin daha fazla olması. Oyundaki sahneye göre titreşim hissinin DualSense ile en iyi şekilde verilmesi hedefleniyor. DualSense'te pek çok tuş aynı görevi görüyor ancak Share tuşu yerine Create (oluşturma) tuşu yapılmış. Kullanıcılar bu tuşa bastığında oyunlarını kaydedip dilediği zaman paylaşabilecek.

DualSense'e dahil edilen hoparlör ve mikrofon da kulaklığa gerek olmadan kullanıcıların sohbet edebilmesine imkan tanıyacak.

Oyun oynarken kontrolcüden çıkacak sesler ile gerçekçilik hissiyatı çok üst düzeylere çıkarılması hedefleniyor.

Uyumlu DualSense L2 ve R2 tuşları ise araba yarışı ve futbolda şut atma gibi işlemlerin gerçekçi hissini oyunculara yaşatmak istiyor.

Türkiye'deki kullanıcıların merak ettiği tek bir soru var. O da; PS5 tanıtımı nasıl canlı izlenir? Sony’nin Blog sayfasında yer alan bilgilere göre, PlayStation 5 etkinliği Türkiye saatiyle 23.00’da başlayacak.

PS5'TE VR VAR MI?

Playstation 5'te VR özelliği bulunuyor.