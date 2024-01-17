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Bilim-Teknoloji

Psikoloji Arenasında Teknoloji Şöleni TEKNOFEST'te

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali kapsamında Can Sağlığı Vakfı yürütücülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması için başvurular devam ediyor. Sağlıklı toplumun temel yapı taşının sağlıklı bireyler olduğunun bilincinde olarak bilimsel bir bakış açısı ile psikoloji, psikiyatri, davranış bilimleri, genetik, immünoloji, onkoloji ve nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüten Can Sağlığı Vakfı yarışmacılara projeleri için 8 farklı çalışma alanı sunuyor.

17 Ocak 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Psikoloji Arenasında Teknoloji Şöleni TEKNOFEST'te
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Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasında psikolojik dayanıklılığı/esnekliği arttırma, risk belirleme stratejilerini güçlendirme gibi koruyucu ruh sağlığına yönelik, psikolojik becerilerin kazanılması ve geliştirilmesine yardımcı olunması amaçlanıyor. Aynı zamanda hem psikolojik zorlanma yaşayan kişilerin psikoterapi hizmetine erişimini ve psikolojik müdahalelerin uygulamasını kolaylaştırma gibi müdahaleye yönelik hem de yeni ölçüm ve değerlendirme yöntemleri geliştirme gibi bilimsel araştırmalara yönelik uygulama projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞA TEKNOLOJİK DOKUNUŞ

Teknolojinin psikoloji ve psikiyatride kullanıldığı ve yarışma kapsamında yer alan çalışma alanları arasında : "Psikolojik becerilerin edinilmesine ve geliştirilmesine yönelik uygulamalar (mobil uygulama/web sitesi/dijital oyun vb.), akıllı telefon uygulaması destekli psikoterapi müdahale programları, internet tabanlı psikoterapi müdahale programları, yapay zeka destekli psikoterapi uygulamaları ve psikolojik risk tespiti, sanal gerçeklik destekli değerlendirme/müdahale programları, bilişsel yetileri iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik uygulamalar (mobil uygulama/ web sitesi/dijital oyun vb.), teknoloji tabanlı ölçüm/değerlendirme araçları ve psikofizyolojik ölçümlere yönelik uygulamalar (giyilebilir cihaz teknolojisi vb.) yer alıyor. Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunlar katılabiliyor. Psikoloji ve psikiyatri alanında teknoloji kullanımı dünya çapında ilgiyle takip edilirken, bu alanda teknoloji kullanımının geliştirilmesi erişim, zaman, maliyet, etkinlik vb. açılardan da büyük avantajlar sağlıyor. Dereceye girenlerin toplamda 190 bin TL'lik ödül alacağı yarışmanın değerlendirmesi; proje ön değerlendirme raporu, proje detay raporu ve yarışma final puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılıyor. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi ise 20 Şubat 2024.

www.teknofest.org

  • TEKNOFEST
  • Psikolojik beceriler
  • Teknoloji Şöleni

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