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Putin: Hipersonik silahlara karşı savunma sistemleri önce bizde olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Hipersonik silahlara karşı savunma sistemi diğer ülkelerden önce Rusya'da olmalı' dedi.

  • star.com.tr
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Rusya'nın askeri sanayi kompleksinin geliştirilmesi konusundaki üst düzey bir programda kouşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin silahlı kuvvetleri için hava sahası üzerindeki kontrolün arttırılmasının, kilit görevlerden biri olduğunu belirtti.
 
Rusya'da bugüne kadar Avangard'ın başarılı bir şekilde test edildiğini hatırlatan Rusya Devlet Başkanı, hipersonik bir silaha sahip dünyadaki tek ülke olduklarının altını çizdi.
 
Konuşmasında, ''Ancak dünyanın önde gelen uluslarının bu tür silahları er ya da geç geliştireceklerine inanıyoruz'' ifadelerine yer veren Putin, bu bağlamda Rusya'nın hipersonik silahlara karşı bir savunma sistemine diğer ülkelerden önce sahip olması gerektiğini belirtti.

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