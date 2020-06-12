Redmi Note 9 Türkiye'ye geldi! İşte lansmanı yapılan Redmi Note 9'un fiyatı ve özellikleri

12 Haziran 2020 Cuma 17:39 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 17:39

Xiaomi'nin uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonu Redmi 9 tanıtıldı. Redmi 9'un fiyatı sunduğu özelliklerine göre uygun bulundu. Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan Xiaomi'nin Redmi serisindeki en iyi telefonlarından biri olan Redmi Note 9 bakın hangi özelliklerle geliyor. Redmi Note 9 telefonunun bugün yapılan lansmanı sonrası fiyatı ve özellikleri araştırılmaya başlandı. İşte Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S'in özellikleri.

6.53 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve IPS LCD ekran kullanan Redmi 9, 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Özellikleri kadar renkleriyle de dikkat çeken Redmi 9, Türkiye'yeb geldi. Diğer markalara nazaran fiyatı kalitesine göre uygun olan Redmi, yeni modelleri olan Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9S'in özellikleri ile büyülüyor. Redmi note 9'un piyasadaki fiyatı ise 2.800 ile 3.500 arasında değişiyor.

REDMİ NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

Redmi 9 modeli 6.53 inçlik IPS LCD ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunarken su damlası çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına ulaşıyor. Gorilla Glass 3 ile korunan ekran 400 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Böylece dış ortamlarda en iyi görüntü deneyimini sunuyor.

Normal Redmi Note 9’da ise 48 megapiksel F1.8 ana + 8 megapiksel F2.2 ultra geniş açı + 2 megapiksel F2.4 makro + 2 megapiksel derinlik kamera kurulumu kullanılıyor.

Üç model arasında kamera konusunda çok fark yok. Burada sadece daha yeni 64 megapiksel ana kamerası ile Note 9 Pro bir adım öne çıkıyor. Ancak megapiksel miktarı tek başına büyük bir anlam ifade etmiyor. Note 9 Pro ve Note 9S önünde 16 megapiksel F2.5 selfie kameraları yer alıyor.



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Redmi Note 9, 6.53 inçlik bie LCD ekran ile geliyor. Bu ekran 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran 450 nit parlaklık sunuyor.

Note 9 gücünü MediaTek Heli G85’ten alıyor. Bu işlemci 12 nm üretim teknolojisi ile üretiliyor.

Telefonun arkasında ise 48 Megapiksellik ana kamera var. f/1.79 diyafram değerine sahip bu ana kamera 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı, 2 Megapiksel çözünürlüğünde makro ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü ile kombine ediliyor.

Önde 13 Megapiksellik bir kamera kullanılıyor.

Cihazın 5020 mAh kapasiteli bataryası, 18W hızlı şarj desteğine sahip.

Redmi Note 9'un her 3 modelinde de 5.020 mAh kapasitesinde sabit pil yer alıyor. Bu pil Redmi Note 9 Pro modelinde 30W hızlı şarj, Redmi Note 9S ve normal Note 9 modellerinde ise 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Burada hatırı sayılır bir şarj hızı farkı bulunuyor.bKamera Redmi Note 9 Pro modelinin arkasında 64 megapiksel F1.9 ana + 8 megapiksel F2.2 ultra geniş açı + 5 megapiksel F2.4 makro + 2 megapiksel F2.4 derinlik kameraları bir araya geliyor.



REDMİ NOTE 9 LANSMANINDAN GÖRÜNTÜLER





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