Roketsan gençlerle TEKNOFEST'te bir araya geliyor

AA 21 Eylül 2021 Salı 12:11 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 12:12

Şirketten yapılan açıklamaya göre, firma 26 Eylül'e kadar sürecek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'teki standında gençleri ağırlıyor.

Gençler, Roketsan'ın ileri teknoloji kullanılarak geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, METE Silah Sistemi, Mini Akıllı Mühimmat MAM-T, CİRİT, Stand-Off Mühimmatı SOM, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), HİSAR Hava Savunma Füzesi ürünlerini yakından inceleyerek savunma sanayisi hakkındaki meraklarını gideriyor.

Festival boyunca gençler, Roketsan ve roket teknolojileri hakkındaki bilgilerini test edebilecekleri yarışmalarla hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Roketsan'ın geliştirdiği ALKA bilgisayar oyunu, ürün eşleştirme oyunu ve word portrait gibi çok sayıda eğlenceli etkinlik de şirket standında gençleri bekliyor.

Öte yandan şirketin insan kaynakları ekibi, gençlerin kariyer planlarına ilişkin sorularını yanıtlayarak, staj imkanlarına dair bilgi veriyor.

- ROKET YARIŞMASI'NIN DERECEYE GİREN ÜRÜNLERİ SERGİLENİYOR

Roketsan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Roket Yarışması"nın dereceye giren takımlar da ürünlerini festivalde sergiliyor.

Her biri öğrencilerce geliştirilen roketler, gelecek yıllarda yarışmaya katılmayı düşünen gençler için ilham kaynağı oluyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yarışmada, başvuru yapan 544 takım arasından 13'ü lise kategorisi, 55'i orta irtifa, 10'u yüksek irtifa ve 2'si zorlu görev olmak üzere toplam 80 takım yer almaya hak kazandı.

Dereceye giren takımlar ödüllerini, festivalde bulunan üst düzey isimlerin ellerinden alacaklar.