Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Miheyev: Türkiye’ye S-400’ün tüm unsurlarının sevkiyatı yapıldı Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını ifade etti.