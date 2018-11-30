Rus ordusu, gizli yörüngesel haberleşme ağı için kullanacağı iletişim uydu kümesini yörüngesine gönderdi

Rusya'nın askeri gizli iletişim uydu grubu Strela-3, "sakla ve ilet" mesajlaşma sistemine dayanıyor. Mesajlar yeryüzünde herhangi bir yerden iletilebilir, uyduda saklanabilir ve daha sonra iletilecek menzile girdiğinde bir yer istasyonuna gönderilebilir.

Bugün yapılan fırlatma ile uzyada bulunan Strela-3M uydu sayısı 18'e çıktı. Rusya 2019 yılında 3 uydu daha göndermeyi planlıyor. Yörüngede eş zamanlı birçok aktif uyduya sahip olmak küresel kapsamaya erişmek anlamına geliyor. Bu ise, Dünyanın herhangi bir yerinden göndeilen bilgiyi yine dünyanın herhangi bir yerindeki alıcıya daha kısa zamanda ulaşmasını sağlıyor. Yani küresel gizli bir mesajlaşma ağı kurulmuş oluyor.

Sistemin kullanıcıları hakkında Rus hükümetinin resmi bir açıklaması bulunmuyor ancak, sistemin çalışma ve kullanma potansiyelinden anlaşılacağı üzere kullanımı; sahadaki ajanlardan Rus konsolosluğuna veya denizdeki gemilerden yabancı ülkelerdeki hükümet ticaret heyetlerine kadar uzanmakta.

Strela-3M uydusunun muhtemel şekli

Sistemin çalışma şekli alıcının hareket halinde olmasına izin veriyor yani özel bir akıllı telefona mesajlar iletilebiliyor ve alıcının belirlenebilmesi neredeyse imkansız çünkü gönderi geniş bir alana iletiliyor ve alıcı, 1500 kilometre yerıçapında bir daire içerisinde olabiliyor.