Rus Uzay Ajansı başkanı: Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz

İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber günümüde komplo teorileri de oldukça popüler bir hal aldı. Öyle ki bugün yüz binlerce insan Apollo görevlerinin tamamıyla yalan olduğuna ve ABD'nin hiçbir zaman Ay'a ayak basmadığına inanıyor. Rus Federal Uzay Ajansı başkanı Dmitry Rogozin, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili şakayla karışık ilginç bir açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden yayınlanan bir videoda konuşan Rogozin, ABD'nin gerçekten Ay'a gidip gitmediğiyle ilgili yöneltilen bir soruya,"Böyle bir hedef belirledik, gidip kontrol etmek: Onlar gitti mi gitmedi mi. Onlar gittiklerini söylüyor, kontrol edip göreceğiz " ifadeleriyle yanıt verdi.

Rogozin'in bu cümleleri kullanırken ne kadar ciddi olduğunu elbette bilemiyoruz. Videoda gülümsediği ve omuzlarını silktiği görülüyor. Yani biraz mizahla karışık bir cevap vermiş. Ancak yine de Rusya'da bu komplo teorisinin hem politikacılar hem de Rus vatandaşları arasında oldukça popüler olduğu biliniyor.

Sovyetler Birliği, deneysel roketlerinin beklenen sonuçları vermemesinin ardından Ay programlarını 1970'li yıllarda tamamıyla iptal etmişti. Rusya bugünse uluslararası bir proje olan Deep Space Gateway ile Ay'a ilk kez insan göndermenin planlarını yapıyor.

NASA'nın liderliğinde geliştirilen Deep Space Gateway, Ay'ın yörüngesine kurulacak dev bir uzay istasyonunu temel alıyor. Rusya ve ABD'nin yanı sıra Japonya, Çin ve Hindistan gibi diğer dünya devlerinin de destek verdiği proje gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alacak. Dev uzay istasyonunun ayrıca 2030'lu yıllar için planlanan insanlı Mars görevlerinde de önemli bir rol oynaması bekleniyor.

(Donanım Haber)