Rusya 2019'da balistik füze denemelerini iki kat artıracak
Rusya, 2019 yılında uzaya fırlatılan roketler ve balistik füze denemelerinin 2018'e göre iki kat daha fazla olacağını açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "2019'da hem uzaya gönderilecek olan roketler hem de balistik füze denemeleri 2018'e göre iki kat artacak." denildi.
Bu yıl içerisinde 45 roket fırlatmasının gerçekleşeceğini açıklayan Roscosmos, bu rakamın içinde hem uzay roketlerinin hem de balistik füze denemelerinin olduğunu belirtti.
Rusya, geçtiğimiz yıl uzay görevleri için 22 roket kalkışı gerçekleştirmişti. 2018'de yapılan balistik füze denemelerinin sayısı hakkında resmi bir bilgi verilmedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.