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Rusya 2019'da balistik füze denemelerini iki kat artıracak

Rusya, 2019 yılında uzaya fırlatılan roketler ve balistik füze denemelerinin 2018'e göre iki kat daha fazla olacağını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "2019'da hem uzaya gönderilecek olan roketler hem de balistik füze denemeleri 2018'e göre iki kat artacak." denildi.
 
Bu yıl içerisinde 45 roket fırlatmasının gerçekleşeceğini açıklayan Roscosmos, bu rakamın içinde hem uzay roketlerinin hem de balistik füze denemelerinin olduğunu belirtti.
 
Rusya, geçtiğimiz yıl uzay görevleri için 22 roket kalkışı gerçekleştirmişti. 2018'de yapılan balistik füze denemelerinin sayısı hakkında resmi bir bilgi verilmedi.

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