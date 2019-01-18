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Rusya 2019'da uzaya 45 roket gönderecek

Rusya Federal Uzay Ajansı, 2019 yılında uzaya 45 roket fırlatma girişiminde bulunacağını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2018 yılında uzaya 16 roket lansmanı gerçekleştiren Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 2019 yılında uzaya 45 roket fırlatma girişiminde bulunacağını açıkladı.
 
Roket Üretimi İlerleme Merkezi Başkanı Dmitry Baranov, "Geçen yıl bizim için oldukça zordu. 16 lansman gerçekleştirdik. Bunlardan biri başarısızlıkla sonuçlandı. Bu yıl daha çok lansman planlıyoruz, büyük olasılıkla 20 ila 22 lansman gerçekleştireceğiz." dedi.
 
Diğer özel roket firmaları ve Avrupa'nın uzay lansmanları için Rus soyuz roketlerinin kullanılmasıyla birlikte 2019'da Rus üretimi roketlerin uzaya yaklaşık 45 lansman gerçekleştireceği belirtildi.
 
2019 yılı içerisinde Rus soyuz roketleri Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 7 uçuş yapacak, bunlardan biri ilk defa kullanılacak olan insanlı Soyuz-2 roketi olacak.
 
Ayrıca şubat ayında Soyuz-ST roketi, OneWeb şirketinin uydularını taşıyan bir proje kapsamında Fransız Guyanası'nda bulunan Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

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