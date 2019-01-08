Rusya, 4 bin 500 kilometre menzilli seyir füzesi geliştiriyor

Rusya, donanması için 4 bin 500 kilometreden fazla ateş menzili olan en yeni yüksek hassasiyetli gemi tabanlı Kalibr-M seyir füzesi geliştiriliyor. Oluşturulması bilimsel araştırma aşamasında olan roket, bakanlık tarafından finanse ediliyor.

İsmi açıklanmayan bir askeri kaynak konu ile ilgili olarak, "Füzenin gelişiminin 2027 yılına kadar devlet silahlanma programına dahil edildiğini" ve "roketin program bitmeden filosuna nakledilmesi gerektiğini" açıkladı.

Savaş gemileri, fırkateynler ve nükleer denizaltıların yeni Kalibr-M füze sistemi ile donatılacağını söyleyen askeri yetkili, “Kara hedeflerini imha etmek için tasarlanan Kalibr-M, hem geleneksel hem de nükleer savaş başlığı taşıyabilecek." dedi.

Rus donanması tarafından kullanılan mevcut Kalibr füze sistemlerinin maksimum atış menzili yaklaşık 2 bin kilometreye ulaşıyor.