Rusya Ay'ın yörüngesine fare gönderecek

Rusya Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü Müdür Vekili Vladimir Sychyov, "Ay'a insanlı ilk uçuş için tasarlanan Federatsiya uzay aracının görevlerinden bir parçası olması için böyle bir öneride bulunduk. Yapılacak ilk insanlı uçuştan önce biyolojik yönden araştırma yapmak için böyle bir uçuş düzenlenmeli. Ay yörüngesindeki koşullar altında türlerde olacak biyolojik değişiklikler incelenmeli. Ancak bu bir öneri bu konuda resmi bir karar alınmadı." dedi.

Energiya şirketinin geliştirdiği Federatsiya uzay aracı dört kişiyi veya kargoyu Ay'a ve Dünya'nın alçak yörüngelerindeki uzay istasyonlarına taşıyabilecek şekilde tasarlanıyor. Uzay aracının uçuş süresinin 30 gün kadar, herhangi bir uzay istasyonunda kalma süresinin 1 yıla kadar olacağı tahmin ediliyor.

Uzay aracını ilk insansız test uçuşunun 2021 yılında, insanlı uçuşun da 2023'te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rusya Bilimler Akademisi (RAS) bünyesine Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü de insansız uçuşlar esnasında bu biyolojik testlerin yapılması amacıyla araca fare konulmasını teklif ediyor.