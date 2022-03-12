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Bilim-Teknoloji

Rusya Federal Uzay Ajansı Rogozin: Uzay istasyonunun çalışmalarının devam etmesi için yaptırımlar kaldırılmalı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) çalışmaya devam edebilmesi için yaptırımların kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 12:23 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:23
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Rogozin, yaptığı yazılı açıklamada, ISS'nin çalışmalarının durması halinde istasyonun "dünyaya düşmesinin" en az Rusya için tehlike arz edeceğini belirtti. Rusya'nın ISS'e yakıt tedariki gibi önemli konularda destek sağladığına işaret eden Rogozin, "İnsanlar, Batı'nın bir deli gibi uluslararası uzay iş birliğini yok etmesinin bedeli konusunda düşünmelidir." ifadesini kullandı. Rogozin, ABD, Avrupa ve Kanada'daki uzay ajanslarına, yaptırımların kaldırılmasına yönelik resmi talepte bulunduklarını kaydetti. Roscosmos, Batılı ülkelerin Rus ajansıyla iş birliğini durdurma kararı nedeniyle, karşı yaptırım olarak söz konusu ülkelerle iş birliğini durdurma kararı almıştı. Rogozin, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ISS'nin 2030'a kadar ömrünü dolduracağını ve "parçalanacağını" öne sürmüştü.

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