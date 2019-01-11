Rusya insanlı Ay uçuşu için çalışmalara başladı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Roket ve Uzay Şirketi Energiya (RSC), insanlı bir Ay uçuşu için yeni bir taşıma sistemi konseptini tasarlamaya yönelik bir proje başlattı.

Dünyanın doğal uydusuna yapılacak görevler için halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) insan taşıyan uzay aracı olan Soyuz-MS'nin modifikasyonunu içeren bir taşıma sistemi konseptinin tasarlama çalışmaları başladı. Konuyla ilgili Roscosmos ve RSC Energiya mühendislerinin ilk çalışma konferansı perşembe günü gerçekleşti.

Uzmanların verdiği bilgiye göre, ön konsept, ISS’nin yörüngesinden Ay'a bir uzay aracı göndermeyi öngörüyor.

Soyuz uzay aracının Ay'a yönelik bir misyon gerçekleştirmesi için yeni sistemin diğer teknik özellikleri konusunda nasıl bir değişiklik yapılması gerektiğine dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili konuşan bir yetkili, “Bu tür detaylar hakkında konuşmak için daha çok erken.” dedi.

Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin perşembe günü Rossiya-24 TV kanalı ile yaptığı röportajda, "NASA, Rus uzay şirketi Roscosmos'tan Ay uçuşları için Soyuz uzay aracının yeni bir versiyonunu geliştirmesini talep etti." açıklamasında bulunarak, "Bizden Ay'a uçabilecek ve geri dönebilecek Soyuz uzay aracını geliştirmemizi istiyorlar." dedi.

Energiya şirketinin, dört kişiyi veya kargoyu Ay'a ve Dünya'nın alçak yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyabilecek şekilde Federatsiya isminde bir uzay aracı tasarladığı da biliniyor. Uzay aracının uçuş süresinin 30 gün kadar, herhangi bir uzay istasyonunda kalma süresinin ise 1 yıl kadar olacağı tahmin ediliyor.

Energiya şirketinin tasarladığı Federatsiya ismili uzay aracının bir üllistrasyonu

Uzay aracının ilk insansız test uçuşunun 2021 yılında, insanlı uçuşun da 2023'te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Rusya Bilimler Akademisi (RAS) bünyesindeki Tıbbi ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü de insansız uçuşlar esnasında bazı biyolojik testlerin yapılması amacıyla araca fare konulmasını teklif ediyor.