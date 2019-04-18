Rusya kozmonotlar için yeni uzay giysisi geliştiriyor

Zvezda Araştırma ve Üretim Şirketi CEO'su ve Baş Tasarımcısı Sergei Pozdnyakov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Energia Uzay Roket Şirketi ile ilgili bir sözleşme imzaladıktan sonra 2019'da kozmonotlar için yeni bir modüler uzay giysisi geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Pozdnyakov, "Yeni uzay giysisi için bir öneri hazırlayacağız. Bu yıl, kesinlikle görünümünü belirleyip çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Pozdnyakov, yeni uzay giysisinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uzay yürüyüşleri ve Ay'a iniş için kullanılacağını ancak kıyafetin ikinci durum için (Ay'da kullanımı) bazı değişiklikler yapılması gerekeceğini söyledi.

Baş Tasarımcısı Sergei Pozdnyakov açıklamasının devamında, "Ay'a iniş için sert gövde azaltılmalıdır. Bacakları kaplayan gövde montajı, hareketliliğin çok yüksek olması gerektiği için en önemli önemlidir. Buna rağmen uzay giysisinin temel konsepti değişmeyecek." dedi.

RUS KOZMONOTLAR ORLAN UZAY ELBİSESİNİ KULLANIYOR

2018'den beri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rus üyeleri, Rusya'nın geliştirdiği Orlan uzay elbisesi giyerek uzay yürüyüşlerini yürütüyor. Orlan uzay giysisi gezegenlerin yüzeyinde kullanım için tasarlanmamış olup, modernize edilen son sürümü Orlan-M önceki sürümünden daha yüksek teknoloji ürünü kullanılarak dayanıklı kumaştan yapıldı. Giysiye ayrıca yeni hava geçirmez kılıf ve kozmonot için en konforlu sıcaklığı koruyan yeni otomatik su soğutma sistemi eklendi.