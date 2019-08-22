Rusya, S-300 sistemlerini `füze saldırılarına´ karşı test etti
Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 hava savunma sistemini, füze saldırılarına karşı test etti.
- DHA
Rusya Savunma Bakanlığı, S-300 Favorit hava savunma sistemini, füze saldırılarına karşı test etti. Test, Rusya´nın Astrahan bölgesinde yapılırken; 2 bin askeri personelin ve 100 hava aracının teste katıldığı belirtildi.
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