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Rusya Savunma Bakanlığı: Platforma-O ailesi, Rus silahlı kuvvetlerinin hizmete gird

Rusya’nın Topol ve Yars uzun menzilli nükleer kapasiteli balistik füze sistemlerini taşıyacak yeni ağır tekerlekli traktör ailesi Platforma-O’nun hizmete girdiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, “Devlet komisyonunun önerisi üzerine, devlet denemelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasın ardından yüksek manevralı modüler şasi ve traktörlerinin Platforma-O ailesi, Rus silahlı kuvvetlerinin hizmete girdi.' açıklamasında bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Daha öce Belarus’ta imal edilen araçların yerini almak üzere yurt içinde üretilen, yüksek manevralı ağır traktör ailesi olan Platforma-O’nun Rus silahlı kuvvetlerinde hizmete girdiği bildirildi.
 
Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, “Devlet komisyonunun önerisi üzerine, devlet denemelerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasın ardından yüksek manevralı modüler şasi ve traktörlerinin Platforma-O ailesi, Rus silahlı kuvvetlerinin hizmete girdi." açıklamasında bulundu.
 
En yeni Platforma-O ağır tekerlekli traktör ailesi, JSC Kamaz firması tarafından tasarlandı. Topol-M ve Yars kıtalararası balistik füzeleri dahil olmak üzere çeşitli ağır silahların taşınması için kullanılacak araç JSC Remdizel Tesisi tarafından üretildi.
 
İlk patide aracın 5 versiyonunu envanterine katacak olan Rusya Silahlı Kuvvetleri; 25, 50 ve 85 ton taşıma kapasitesine sahip 8x8, 12x12 ve 16x16 ağır yük taşıyıcılarının yanı sıra ayrıca 165 ton ve 400 ton yük taşıma kapasitesine sahip iki 8x8 özel taşıyıcı da alacak.

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