Rusya, Twitter ve Facebook'a dava açtı

Rusya'nın İletişim Gözlem Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Interfax haber ajansının yerel veri yasalarına uyma planlarını açıklamadığı için Twitter ve Facebook aleyhine idari işlem başlattığını söyledi.

Rusya'nın Haberleşme Denetim, Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Federal Servisi'nden (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, "Twitter ve Facebook, Rusya’nın kişisel bilgilerini depolamak için kullanılan tüm sunucuların Rusya’da bulunmasını gerektiren yasalara nasıl ve ne zaman uymaları gerektiğini de açıklamadı." denildi.

Ajans Başkanı Alexander Zharov, şirketlerin bu düzenlemeleri yerine getirmesi ve uygulama planları hakkında bilgi vermeleri için bir ayları olduğunu, bu zaman zarfında yanıt gelmezse başka davalar ya da yaptırımlar uygulayabileceklerini açıkladı.

Zharov, "Rus kullanıcılarının kişisel verilerini ülke içindeki sunucularda saklamak için arama motorlarına ve sosyal ağlara birtakım zorunlu internet yasaları getirdik. Bu yasalara uymayanlara ise idari ve cezai işlemler uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.