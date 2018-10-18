Rusya’da bir kilisede Bitcoin madenciliği yapıldığı tespit edildi

Rusya’da bulunan bir kilisede madencilik ekipmanlarının kullanıldığı iddiasını araştıran polis yetkilileri, inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde kilisede madencilik ekipmanlarının kullanılarak Bitcoin madenciliği yapıldığı tespit edildi. Böylelikle kilisenin elektriği kullanıldı. Soruşturma sonucunda kilisenin kullandığı elektrik ve yasa dışı madencilik faaliyeti için 15 bin dolar ceza verildi.

Elektrik dağıtım şirketinin özellikle Mayıs ve Ağustos aylarındaki olağan dışı elektrik tüketiminin tespit edilmesi sayesinde madencilik faaliyeti tespit edildi. Özellikle kilise gibi manevi bir ortamda bu yasa dışı işlemlerin yapılması, kripto para camiasında büyük tartışmalara neden oldu.

Özellikle kamu ve büyük iş yerlerinde yapılan madencilik faaliyetleri, devlet kurumları ve iş verenleri zor durumda bırakıyor.

(Tecinside)