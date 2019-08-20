Korkutan gelişme! Radyasyon yayıldığını onayladılar

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7189
  • 6,3372
  • 271.003
  • 95870.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya’daki patlamanın ardından bölgeye radyasyon yayıldığı onaylandı

Rusya’nın Arhangelsk bölgesinde bulunan bir Rus jet tahrik sistemi laboratuvarında meydana gelen patlamanın radyasyon seviyelerinde artışa yol açtığı bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’nın Avrupa’da yer alan kısmının kuzeyinde bulunan Arhangelsk bölgesinde meydana gelen esrarengiz patlamanın ardından Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Servisinden (Rosgidromet) uzmanlar, bölgede radyoaktif atıl bir gaz bulutunun geçmesiyle bağlantılı olarak gama radyasyonu artışı olduğunu bildirdi.
 
 
Bölgedeki gama radyasyonu artışını gösteren bir tablo
 
8 Ağustos’ta yaşanan patlama, sıvı tahrik sisteminin test edilmesi sırasında Severodvinsk yakınlarında bir askeri eğitim sahasında meydana geldi. Kaza sonucunda, iki askeri personel ve Rusya’nın devlet atom şirketi Rosatom’dan beş bilim insanının öldüğü bildirildi.
 
Patlama ve sonrasında radyasyon seviyelerindeki yükseliş, bilim insanlarının güvensiz koşullar altında yeni bir füze türü için nükleer itiş sistemi test ettiği yönündeki spekülasyonlara yol açtı.
 
Ek olarak, Norveç’in radyasyon ve nükleer güvenlik otoritesi DSA, Rus sınırında bulunan Svanhovd’da, 9-12 Ağustos tarihleri ​​arasında toplanan numunelerde, hava filtresi istasyonunda radyoaktif iyotu tespit ettiğini söyledi.

Esnaf İmamoğlu´na isyan etti: Neredesiniz, neden kimseye ulaşamıyoruz?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Korkutan gelişme! Radyasyon yayıldığını onayladılar

Korkutan gelişme! Radyasyon yayıldığını onayladılar

İran sınırında zehir tacirlerine darbe!

İran sınırında zehir tacirlerine darbe!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Trump'tan 'Grönland' sözü: Bunu yapmayacağım

Trump'tan 'Grönland' sözü: Bunu yapmayacağım

İlk kez Sultan Abdülaziz dile getirmişti... Asrın projesi hız kesmiyor

İlk kez Sultan Abdülaziz dile getirmişti... Asrın projesi hız kesmiyor

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Bu şiddeti kınıyoruz

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Bu şiddeti kınıyoruz

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor
 

POPÜLER HABERLER

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Evinin bahçesinde tam 50 adet var! Görenler şaşırıyor...

Evinin bahçesinde tam 50 adet var! Görenler şaşırıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019