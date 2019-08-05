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Rusya’nın S-300 Favorit hava savunma sistemlerini başarılı bir şekilde test etti

Rusya’nın S-300 Favorit hava savunma sistemleri birlikleri, S-300 füze sistemleriyle tatbikatlara başlandığını ve başarılı test atışları yapıldığını duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya’nın Merkez Askeri Bölge Basın Ofisi bugün günü yaptığı açıklamada, Sibirya bölgesinden gelen iki S-300 “Favorit” mürettebatı tarafından, Astrakan Bölgesi’ndeki tatbikatlarda düşman balistik ve seyir füzelerinin vurulduğu bildirdi.
 
Füze birliklerinin 15 adet havadan havaya füze ateşlediğini belirten Basın Ofisi, “Füzeler, balistik ve seyir füzelerini taklit etmeyi ve son derece düşük rakımlarda uçmayı hedefledi. S-300’ler hem gündüz hem de gece ateşlendi.” açıklamasını yaptı.
 
S-300 “FAVORIT” HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
 
S-300 “Favorit” hava savunma sistemleri, büyük sanayi ve idari tesisleri, askeri üsleri ve düşman havacılık saldırılarına karşı komuta yerlerini korumak için tasarlandı. S-300 füzeleri, 200 km’ye kadar menzilde ve 25 ilâ 27 km yükseklikte balistik ve aerodinamik hedefleri vurabilir.

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