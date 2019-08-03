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Rusya'nın, Su-57 savaş uçağı halka açık ilk uçuşunu MAKS Air Show’da gerçekleştirecek

Rusya, beşinci nesil Su-57 savaş uçağını 2019 MAKS Air Show’da ilk kez görücüye çıkarılacağını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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United Aircraft Building Corporation (UAC) basın servisi, beşinci nesil Su-57 savaş uçağınının ilk kez MAKS-2019 hava gösterisinde görücüye çıkarılacağını ve Su-57'nin hava gösterisi sırasında bir uçuş programında da yer alacağını açıkladı.
 
Rusya'nın Sukhoi Uçak Şirketi geçtiğimiz günlerde, beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin seri üretimine başlandıığını, uçaklardan ilkinin Rus ordusunun kullanımına bu yıl içerisinde girmesi beklendiğini açıklamıştı.
 
İki yılda bir yapılan MAKS Airshow etkinliği, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri ​​arasında Moskova dışında, Zhukovsky kasabasındaki Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü'nün havaalanında gerçekleştirilecek.
 
RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE SU-57 TEKLİFİ: İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ
 
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi Sergey Çemezov, Türkiye'yle hava savunma sistemi alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini söyleyerek, “Türkiye, Su-57 savaş uçağı için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda da iş birliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.
 
SU-57 (Suhoy / PAK FA) BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI
 
T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır. Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.
 
Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaşçıdır. Avcı uçağı süper seyir, görünmezlik, süper manevra özelliğinde ve savaş uçağı gelişmiş aviyonikleri ile önceki nesilleri aşmasının yanı sıra yer ve deniz savunması için tasarlanmaktadır.
 
Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlanmıştır. Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini açıklamıştır.

Polisten ibretlik ceza!

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