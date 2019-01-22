10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3571
  • 6,0914
  • 221.006
  • 99.242
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

S-300'ler mart ayında aktif hale gelecek

Rusya’nın Esed rejimine verdiği S-300'lerin Mart 2019 tarihinden itibaren kullanıma hazır hale geleceği duyuruldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’nın Esed rejimine verdiği S-300 hava savunma sistemlerinin Mart 2019 tarihinden itibaren kullanıma hazır hale geleceği açıklandı.
 
Rusya merkezli Kommersant gazetesinin konuyla yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde, rejim güçlerinin henüz S-300'ü kendi başına kullanmaya hazır olmadığı, bu konuda eğitimlerin sürdüğü belirtildi.
 
Rusya, Eylül 2018’de Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarında içinde 15 askeri personelin de bulunduğu İl-20 keşif uçağının düşürülmesinin ardından bu ülkeye S-300 hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı.

''Dağa HDP yoluyla gittim''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'ı kızdıran anlaşma! Ortak ordu kuracaklar

Trump'ı kızdıran anlaşma! Ortak ordu kuracaklar

S-300'ler mart ayında aktif hale gelecek

S-300'ler mart ayında aktif hale gelecek

Nazlı Ilıcak hapis cezasına çarptırıldı

Nazlı Ilıcak hapis cezasına çarptırıldı

TSK, AH-1P Cobra helikopterini hibe etti

TSK, AH-1P Cobra helikopterini hibe etti

ABD’den Çin’i kızdıracak hamle

ABD’den Çin’i kızdıracak hamle

Amerikan ordusu asker alımı için sosyal medyayı kullanıyor

Amerikan ordusu asker alımı için sosyal medyayı kullanıyor

Komşusu uydudan tespit etti: Çin'den yeraltına gizemli çalışma

Komşusu uydudan tespit etti: Çin'den yeraltına gizemli çalışma

FETÖ, ilkokuldaki çocuklardan örgüt için asker adayı seçmiş

FETÖ, ilkokuldaki çocuklardan örgüt için asker adayı seçmiş
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA