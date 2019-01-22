S-300'ler mart ayında aktif hale gelecek

Rusya’nın Esed rejimine verdiği S-300 hava savunma sistemlerinin Mart 2019 tarihinden itibaren kullanıma hazır hale geleceği açıklandı.

Rusya merkezli Kommersant gazetesinin konuyla yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde, rejim güçlerinin henüz S-300'ü kendi başına kullanmaya hazır olmadığı, bu konuda eğitimlerin sürdüğü belirtildi.

Rusya, Eylül 2018’de Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarında içinde 15 askeri personelin de bulunduğu İl-20 keşif uçağının düşürülmesinin ardından bu ülkeye S-300 hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı.