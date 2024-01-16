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Bilim-Teknoloji

Saatler kaldı! Türkiye, yarın gece 01.11'e kilitlendi

Yerli ve milli savunma sanayisinde başarılı projeler yürüten Türkiye'nin tarihi uzay yolculuğuna saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen uzay projesi için nefesleri tutan Türkiye, yarın gece 01.11'e kilitlendi. Türkiye, ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'yı Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolcu edecek.

16 Ocak 2024 Salı 09:38 - Güncelleme:
Saatler kaldı! Türkiye, yarın gece 01.11'e kilitlendi
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Türkiye Yüzyılı'nda tarihi bir eşik daha yarın gece aşılacak. Türkiye'nin ilk astronotu olmaya hazırlanan Alper Gezeravcı, yarın gece saat 01.11'de Florida Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek. 2 haftayı aşkın bir süredir karantina tesisinde bulunan Gezeravcı, 2 gündür ise fırlatmanın yapılacağı uzay merkezindeki son provalarını gerçekleştirdi. Provalarda fırlatma günü baştan sona tekrar edilirken, Gezeravcı'nın da belli bir uyku programı ve beslenme listesi eşliğinde hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

TÜRKİYE, YARIN GECEYE ODAKLANDI

Türkiye'nin uzayda insan eliyle yapılan ilk deneylerine imza atacak olan Gezeravcı, tarihe de adını altın harflerle yazdıracak. 3 uluslararası astronot ile beraber Gezeravcı'nın da yer alacağı Dragon uzay aracı, Türkiye yerel saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacak. Yaklaşık 1.5 günlük yolculuğun ardından "Ax-3" mürettebatı, 19 Ocak Cuma günü saat 13.15 sıralarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak.

Burada 14 gün kalacak olan Gezeravcı, 13 farklı deneye imza atarak Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu tamamlayacak. Ax-3 mürettebatı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, Türkiye'den Alper Gezeravcı, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'tan oluşuyor. Mürettebatı taşıyacak olan Dragon uzay aracı, SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida'dan uzaya fırlatılacak.

MUHTEŞEM OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videoyu sosyal medyadan paylaştı. F-16 pilotu Gezeravcı, videoda "Mavi gezegene çıplak gözle yukarıdan bakmak nasıl bir his olacak merak ediyorum. Kanatsız halde uzayda uçabilmek muhteşem bir his olacak" ifadelerini kullandı

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