Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması başvuruları devam ediyor

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, günümüzde yoğun olarak bilgi teknolojileri alanında kullanılan yapay zeka çözümlerinin sağlık alanında kullanılmaya başlamasıyla dikkati çeken Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması büyük ilgi görüyor. Yarışma, sağlık alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla düzenleniyor.

Yapay zeka çalışmalarının temel amaçlarından biri insanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması, gözetilmesi ve iyileştirilmesi. Sağlık alanının yapay zeka çözümleri için önleyici, tespit edici, yönetici ve denetleyici gibi pek çok bakış açısı ile ele alınması katma değerli fikir ve çözümlerin gelişmesi için büyük önem taşıyor.

TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen yarışmada gençler, Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi, Medikal Teknolojiler Kategorisi, Biyoinformatik Alanında Yapay Zekâ Destekli Analiz Metotları Geliştirilmesi Kategorisi olmak üzere 3 farklı kategoride yarışacak. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise öğrencileri ve mezunları, lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ile açık öğretim üniversite öğrencileri ve mezunları başvuru yapabiliyor.

Yarışmada Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi lise seviyesi birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL olacak.

Bilgisayarlı Görüyle Hastalık Tespiti Kategorisi üniversite ve üzeri seviyesi birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü 60 bin TL olarak belirlendi.



Medikal Teknolojiler Kategorisi üniversite ve üzeri seviyesi ödülleri, birincilik 60 bin TL, ikincilik 50 bin TL, üçüncülükte 30 bin TL, aynı şekilde Biyoinformatik Analiz Geliştirme Kategorisi üniversite ve üzeri seviyesi ödülleri de birincilik 60 bin TL, ikincilik 50 bin TL, üçüncülükte ise 30 bin TL olarak açıklandı.

- Cumhuriyetin 100'üncü yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor

Cumhuriyetin 100'üncü yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Toplamda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Kasım'da sona erecek.