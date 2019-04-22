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ŞAHİ 209 Blok 2’ye devlerden yoğun ilgi

Milli elektromanyetik top ŞAHİ 209 Blok 2, dosta güven, düşmana korku salıyor.

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Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri AŞ (YETEKNOLOJİ) Genel Müdürü Fazıl Hizal, “Elektromanyetik topla atabildiğiniz mühimmatlar hipersonik hızlara ulaşabiliyor. Elektromanyetik top şu anda mevcut barutlu ateşli sistemlerin iki katından daha yüksek hızlarda, daha yüksek menzillerde ciddi tesir ve etkilere sahip olabileceğiniz anlamına geliyor” dedi. 2018 yılında ilk prototip olan ŞAHİ 209 Blok 1’i tamamladıktan sonra 1 yıl içerisinde tecrübe ve edinilen bilgiyle ŞAHİ 209 Blok 2’yi geliştirdiklerini söyleyen Hizal, elektromanyetik topun yüzde yüz milli olduğunu belirtti. 

12 KM MENZİL VAR 

YETEKNOLOJİ’nin piyasaya sunduğu ŞAHİ 209 Blok 1’in Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından tedarik olduğunu ifade eden Hizal, “ŞAHİ 209 Blok 1.3 metre namlu uzunluğunda 1 megajul enerji kaynağına sahip, görünen menzildeki 10-12 kilometre içindeki hedefleri ateş altına alabilecek kapasiteyi sahada gösterebilen saha test prototipi olarak üretilmiş bir sistemdi. ŞAHİ 209 Blok 2 ise bizim bu sistemdeki edindiğimiz tecrübe, bilgi birikimiyle geliştirildi” dedi.

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