Samsung'un yeni telefon arayüzü ilk kez görüntülendi

Samsung'un geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu Infinity Flex Display, şirketin esnek ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığını bize gösterdi ve ilk kez somut şekilde bunu gördük. Ancak şirketin tek sürprizi bu değildi. Güney Koreli firma, yenilediği Android arayüzünü de etkinlikte gösterdi. One UI adıyla tanıtılan yeni arayüz, "daha doğal ve tek elle kullanıma daha uygun" olarak tanımlanıyor. Ekranı iki kısma ayıran One UI, etkileşimli denetimleri ekranın alt yarısında sıralıyor. Böylece basılabilen arayüz öğeleri, başparmağınıza daha yakın bir yerde duruyor. Üstteki görüntüleme alanı, ya bir arama kutusu ya da büyük bir başlık gösteriyor.

Samsung bu yeni düzene örnek olarak yenilenen saat uygulamasını gösterdi. Uygulama alarmları açıp kapamaya yarayan düğmeleri artık ekranın alt yarısında gösterirken üstte büyük, okunması kolay bir metin gösteriyor. Burada bir sonraki alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığı yazıyor.

Ayarlar uygulamasındaki seçenekleri tekrar düzenleyen One UI, telefonunuza sistem çapında gece modunu da getiriyor. "Focus Blocks" işlevi ise "her dokunuşla daha fazlasını görmeniz" için büyük ve etkileşimli simgeler gösterilmesi anlamına geliyor. Bu, örneğin galeri uygulamasında küçük resimleri çok daha büyük olan Albümler olarak karşınıza çıkıyor.

Android 9 tabanlı One UI beta, bu ay ABD, Almanya ve Kore'de kullanıma sunulacak. One UI, resmi olarak Ocak 2019'da desteklenen tüm telefonlar için yayınlanacak.