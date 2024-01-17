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Bilim-Teknoloji

Sarıgöl'de TEKNOFEST bilgilendirme toplantısında öğretmen ve öğrencilerin soruları cevaplandırıldı

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda TEKNOFEST bilgilendirme toplantısı yapıldı.

IHA17 Ocak 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Sarıgöl'de TEKNOFEST bilgilendirme toplantısında öğretmen ve öğrencilerin soruları cevaplandırıldı
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Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda TEKNOFEST bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TÜBİTAK Manisa İl Sorumlusu Mine Ayyıldız ile T3 Vakfı Manisa İl Sorumlusu Mustafa Güven tarafından Sarıgöl'de TEKNOFEST bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bilgilendirme toplantısında TEKNOFEST hakkında katılımcılar tarafından bilgilendirme yapılırken toplantı sonunda öğretmen ve öğrenciler tarafından merak edilen sorular cevaplandırıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, bilgilendirme toplantısının oldukça yararlı olduğunu belirterek öğrenci ve öğretmenlerin hazırlıklarını edindikleri bilgiler ışığında daha başarılı bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

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