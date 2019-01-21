Satürn'de günler kısaldı

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) bilim insanları, Cassini uzay aracından gelen verileri kullanarak Satürn'deki bir günün 10 saat 33 dakika 38 saniye olduğunu hesapladılar.

Satürn gezegeni Bir gaz devi olan Satürn gezegeni Dünya ya da Mars gibi kayasal bir gezegen olmadığından kendi ekseni etrafında tam dönüşünü ne zaman tamamladığını bilmek oldukça zorlaşıyor. Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenler söz konusu olduğunda ise, araştırmacılar, gezegen kendi etrafında dönerken yüzey şekillerinin konumunu basit bir şekilde takip edebiliyor. Fakat Satürn temel olarak hidrojen, helyum ve diğer gazlardan meydana gelen “dönen bir top” olduğu için gezegenin amonyaktan oluşan kalın buz bulutu katmanları, dış yüzeyindeki her türlü görsel işaretleri gizliyor ve farklı bölümleri farklı hızlarda dönüyor.

Cassini uzay aracından gelen verileri inceleyen bilim insanı Christopher Mankovic, Satürn'ün halkalarının gezegenin içinde meydana gelen titreşimlere tepki vererek bir tür sismometre gibi davrandığını fark etti. Gezegenin içi titreştiğinde veya depremler meydana geldiğinde titreşim frekansları gezegenin yerçekimi alanındaki değişimlere neden oluyor ve bu değişimler halkalara iletiliyordu. Bu ise bilim insanlarının artık gezegenin iç hareketlerini takip edebildiği ve bu izlemeden gezegenin dönüşünü tam olarak hesaplayabileceği anlamına geliyor.

Mankovic, "Bu, gelişme Satürn'deki bir günün tam uzunluğunu hesaplamalarına izin veren şeydi. Halkalardaki dalgaları Satürn'ün iç kısmına bakmak için kullandık ve gezegenin uzun zamandır aranan temel özelliğini ortaya çıkardık. Bu gerçekten sağlam bir sonuç." dedi.