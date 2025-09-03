SAVTEK Dergi Eylül sayısı çıktı

SESSİZ CEPHE: ELEKTRONİK HARP

Modern savaşların görünmeyen yüzünü şekillendiren elektronik harp bu ayın kapak dosyasında ele alınıyor. Elektromanyetik spektrumun kontrolü, sinyal istihbaratı, elektronik taarruz ve korunma teknikleriyle savaşların seyrini değiştiren bu stratejik alanın Türkiye ve dünyadaki yansımaları ayrıntılarıyla inceleniyor.

GİZLİ KALKAN YERLİ KABİLİYET: EHSİM

Günümüzün savaş dinamiği yeniden şekilleniyor. Elektronik Harp, modern orduların

stratejik kapasitesini yeniden hesaplarken, bilgi üstünlüğünün askerî ve siyasi karar

alma süreçlerindeki rolü daha da artıyor. SAVTEK Dergi Eylül sayısı kapak konusunda "Elektronik Harp" gerçeği yer alıyor. Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetleri ise EHSİM Genel Müdürü Dr. Fatih Say ile özel röportaj masaya yatırıldı.

ESKİ KITANIN SİLAHLANMA SERÜVENİ

Avrupa, tarih boyunca savaşların, ittifakların ve teknolojik dönüşümlerin merkezinde yer aldı. Bugün de kıtanın güvenlik politikaları, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası hızla değişiyor. SAVTEK Eylül sayısında bu değişimin arka planı ve tarihsel kökleri kapsamlı biçimde ele alınıyor.

TARİHî KIRILMA: 11 EYLÜL SALDIRILARI

11 Eylül 2001, sadece ABD'nin değil, tüm dünyanın güvenlik, istihbarat ve jeopolitik algısını kökten değiştiren bir dönüm noktası oldu. Bu ay SAVTEK'te, saldırıların 21. yüzyılda savaş ve güvenlik stratejilerine nasıl yön verdiğini kapsamlı biçimde ele alıyor.

TEKNOFEST ÖZEL EKİ

SAVTEK Eylül sayısıyla birlikte TEKNOFEST özel eki ücretsiz olarak okurlara sunuluyor. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon vizyonunu yansıtan bu özel ek, savunma ve teknoloji tutkunları için eşsiz bir kaynak niteliğinde ücretsiz olarak SAVTEK Eylül sayısı ile beraber tüm bayiilerde!

SAVTEK Dergi'nin Eylül sayısı; derin analizleri, özel röportajları ve gelecek odaklı dosya konularıyla savunma dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. SAVTEK Dergi Eylül sayısı tüm bayilerde!