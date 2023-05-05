Savunma sanayinin gözü Sivas'ta üretilecek

Türkiye son yıllarda savunma sanayinde ve insansız hava araçlarında yaptığı başarılı ve dev yatırımlarla tüm dünyanın dikkatini üstüne çekiyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise kurulduğu ilk yıldan itibaren savunma sanayi alanında önemli katkılar sağlayacak lisansüstü eğitim, Ar-Ge projeleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin dikkat çeken önemli hamlelerinden biri de Optik Tasarım ve Kaplama alanında gerçekleşti. Özellikle Optik alanında bilimsel çalışmaları olan başarılı akademisyenleri istihdam eden ve kısa zamanda optik alanında başarılı projelere imza atan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bu alanda ihtisaslaşma niyet mektubunu 2022 yılı sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmiş, Yükseköğretim Kurulu söz konusu talebi 2 Mayıs 2023 tarihinde değerlendirerek 210 üniversite içerisinden Optik Alanında uzmanlaşan üniversite etiketini kazandı. Optik ince film tasarım ve kaplama alanında eğitim ve araştırma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden SBTÜ İHA ve SİHA'larda kullanılan optik lensleri üreterek savunma sanayine büyük katkı sağlayacak.

"ÇABALARIMIZ KARŞILIK BULDU"



SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulduğu yıldan itibaren özel ihtisas alanı seçtiğini belirterek, "Bu da savunma sanayiydi. Savunma sanayinde hem Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek hem de nitelikli teknik eleman, mühendis yetiştirmek amacıyla 4 yıldır çalışıyoruz. Savunma sanayide malumunuz geniş bir içerik bulunmakta. Bu nedenle savunma sanayi içerisinde daha spesifik ve önemli alan olan optik alanını hedefe koyduk. Özellikle İHA'larda ve SİHA'larda başta olmak üzere, askerlerimizin kullanmış olduğu termal kameralar, hava ve uzay araçlarında kullanılan optik malzemelerin tasarım ve kaplamalarının gerçekleştirilebileceği bir sistemi üniversitemize kazandırmayı özel bir misyon olarak seçtik. Bu konuda da çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bununla alakalı bir proje önerisinde bulunduk. 22,5 milyon liralık bir projeydi. Bu projeye de destek kararı çıktı ve şu anda bu proje yürürlükte. Proje çerçevesinde cihazların temini, temiz oda kurulumu, diğer cihazların kurulumu gibi projenin ana bileşenleri ile ilgili ihaleler yapıldı ve kısa zamanda üniversitemizde kurulumları gerçekleşecek. Bu projemiz Bakanlıktan destek aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nda görüşmelerimiz oldu. SBB Ar-Ge Sektörüne bu projenin önemini anlattık ve optik alanda daha üst seviyeye sahip bir altyapıya sahip olmak için Optik Ek-Destek Projesi talebimiz orada da kabul gördü. Tüm bu gelişmeleri ihtisaslaşma talebimiz çerçevesinde YÖK'te ilgili kurullar ve kişiler ile paylaştık. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekillerimiz ve Yürütme Kurulu Üyelerimiz ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Biz bu alanda İhtisas Üniversitesi olmayı istediğimizi, bununla alakalı başvurumuzun bulunduğunu konuyla ilgili çok önemli projelerimizin bakanlık ve Cumhurbaşkanlığınca desteklendiğini her fırsatta ilgililerle paylaştık. Ve memnuniyetle şu an söylüyorum ki çabalarımız karşılık buldu" dedi.

"SBTÜ OPTİK ALANINDA ETİKETLENMİŞ OLDU"



Rektör Kul, YÖK Başkanlığının 2 Mayıs 2023 tarihli kararıyla SBTÜ' nün optik alanda etiketlenmiş olduğunu söyleyerek, " Ülkemizin temel politika belgelerinde öncelikli alanların belirlendiğini, optik alanının da sivil ve savunma sektöründe duyulan ihtiyaç çerçevesinde öncelikli alanlar listesine alındığını belirtti.

Türk Yükseköğretim alanında Araştırma Üniversiteleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversiteler olduğunu belirten Rektör Kul, tüm bunların yanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yeni yaklaşımlarla belirli bilim alanlarında uzmanlıklarıyla öne çıkan bölüm, program ve çalışmalara sahip üniversiteleri desteklenmesi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çıktıların artırılması için Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler kategorisinin ihdas ettiğini ifade etti.

Bu çerçevede 25 üniversiteye Öncelikli Alan Misyonu verildiğini belirten Rektör Kul, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de optik alanda yürüttüğü bilimsel çalışmalar ve yürüttüğü nitelikli projeler sayesinde Optik alanında Uzmanlaşan Üniversite olarak tescillendiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü, "Optik alanında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi uzmanlaşan üniversite etiketini YÖK'ten almış oldu. İlimize, ülkemize, üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece üniversitemiz optomekanik, optoelektronik ve termal alanda hem Sivas'a hem ülkemize hem de savunma sanayimize çok önemli katkıda bulunmuş olacaktır. Bu vesileyle projelerde emeği geçen bütün akademisyenlerimize, bu altyapıların kurulmasında destek sağlayan Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle Cazibe Merkezleri Destekleme Projesi (CMDP) çerçevesinde desteklenen Optik projemizin hayata geçmesinde proje ortaklarımız olan Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı ve yöneticilerinin önemli katkılarını dile getirmeliyim. Üniversitemizin kuruluşundan beri her türlü desteği veren, akademik personelimize ve öğrencilerimize başarı ve ihtiyaç desteği sağlayan bu vakıflarımızın proje ortağımız olarak da sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Tabii böyle bir vizyonu ortaya koyarak bu çerçevede Üniversitemizi de değerlendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar Bey'e de çok teşekkürü borç bilirim. 210 üniversite arasında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin uzmanlaşan bir üniversite olarak seçilmesi ayrıca bizleri gururlandırdı. Üniversitemize, optik alanında etiketlenmiş olması vesilesiyle hem finansal anlamda ek kaynaklar sağlanacak hem de ilgili alanda personel temininde avantajlar sağlanacak. Ülkemizde yakın gelecekte özellikle termal kameraların ince film kaplamasıyla ve tasarımıyla alakalı ürün geliştirmesi açısından üniversitemiz adres gösterilecektir. Türkiye'de bu tür işleri kim yapar sorusuna Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yanıtı verilecek" diye konuştu.