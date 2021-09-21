Selçuk Bayraktar açıkladı: Türkiye'de yapıldı, dünyada bir ilk olacak

AA 21 Eylül 2021 Salı 18:45 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 19:00

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST'e beklediklerinden fazla ilgi olduğunu ifade etti.

2019 yılına kadar metronun havalimanına kadar geldiğini anımsatan Bayraktar, "Metro o dönemden beri de tamirde. O yüzden ring seferleri düzenlendi. Ona rağmen ben alanın her köşesini gezdim, ziyaretçilerimizle de görüşme imkanım oldu. Diyebilirim ki biraz zor olsa da beklediğimizden daha fazla katılım oldu. Bildiğim kadarıyla sabah saatlerinde 40 bin civarına ulaşmıştı bile bu sayı. Zaten amaçlarımızdan biri de buydu. 2019'da rekor kırdıktan sonra hafta sonu çok yoğun kalabalıkla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi TEKNOFEST çok daha donanımlı, keyifli bir festival deneyimi yaşatmış oldu." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST'te dünyada ilk olan gösterilere imza attıklarını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İHA'larla hava araçları aynı karede gösteri yaptı. Dünyada da böyle bir gösteri bildiğimiz kadarıyla ilk. Burada en önemli husus şu; o araçların büyük bir kısmı tümüyle Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımı araçlar... Hemen arkamızda gördüğümüz GÖKBEY helikopteri ve yine diğer tarafta AKINCI insansız hava aracı... Bunlar tümüyle Türkiye'nin milli ve özgün eserleri... Bütün elektronikleriyle, yazılımlarıyla, mekanik aksamlarıyla, aerodinamikleriyle milli ve özgün olarak tasarlanmış hava araçları...

Onlar aynı karedeydi. Bunun yanında Bayraktar TB2 İHA'mız aynı karedeydi. Türk mühendislerin tasarımı bir eser olan Hürkuş, yine insanlı eğitim uçağı akrobasi gösterisi yaptı. Bunun yanında Bayraktar TB2, Aksungur da gelecekti ama meteoroloji nedeniyle buraya gelemedi. Aynı karede 5 farklı, Türkiye'nin üretimi olan, Atak helikopterleri dahil olmak üzere, hava aracımız gösteri yaptı. O da bizi çok heyecanlandırdı. Dün ilk defa provasını görmüştük, bugün canlı, tüm halkın önünde, halka açık bir şekilde yapıldı. Bu araçların bir kısmı da ilk defa halka açık gösteri yaptı. Hepsinin aynı karede olması bizi gururlandırdı diyebilirim."

"TEKNOLOJİ ALANINDA ATILAN TOHUMLAR YAVAŞ YAVAŞ YEŞERDİ"

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 4 yıldır düzenlendiğini ve TEKNOFEST'in kalbini yarışmaların oluşturduğunu ifade ederek, "Sadece savunma sanayi alanındaki eserler değil, diğer sivil alanlarda da çok daha geniş bir yelpazede ülkemizin eserleri olsun istedik." dedi.

ASELSAN'ın düzenlediği İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na bir grup gencin, İzmir'den katıldığını, hatta hayatlarında ilk defa bu alana bu yarışma vesilesiyle ilgi duyduklarını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:



"Onlar o yıldan sonra girişimlerini kurdular. 2019 ve 2020'deki TEKNOFEST'te o girişimleriyle geliştirdikleri eserleri sergilediler. Önce yarışma aşamasında bir teknoloji geliştirmişlerdi, sadece yarışmışlardı. Sonra kurdukları takımla, dostlukla bu teknolojiyi ticarileştirdiler. En son aldığım habere göre, yılda 1 milyon dolar ciro yapan bir girişime dönüşmüş durumda. Bunun gibi çok daha fazla örnek var. Dünya çapındaki bazı teknoloji yarışmalarında dünya birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri geldi. Bunlar bizi çok gururlandırıyor. Bunu bir teknoloji ekosistemi olarak düşünecek olursak bu atılan tohumlar artık yavaş yavaş yeşermeye ve kendini göstermeye başladı."

Teknoloji alanında atılan tohumların yavaş yavaş yeşerdiğini ifade eden Bayraktar, "Bu bizim için en büyük gurur diyebilirim. 20 sene öncesine dönülecek olsa ve 'bu eserleri dünyada kim yapacak?' diye sorulacak olsa belki hepimiz 'ancak yabancılar yapar' diye cevaplar verirdik. 'Biz bir alana ilgi duyduk mu, ona dünyanın, insanlığın ve milletimizin faydasına olacak şekilde en azami gayreti gösterdik mi, ahlaka ve etiğe de riayet ederek sonuna kadar mücadele ettik mi dünyanın en iyisini yapabiliriz' diyen binlerce genç kardeşimiz olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için en büyük umut verici husus diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"BUGÜN ARTIK DÜNYADA AÇIK ARA EN BÜYÜK TEKNOLOJİ PLATFORMU OLDU"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST'in ilk defa 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda doğduğunu hatırlatarak, "Aslında tümüyle bir hayaldi, hatta biz biraz endişeliydik, 'acaba milletimiz buna rağbet eder mi, yarışmalarımıza başvuru olur mu' diye... İlk yıldan 20 bin başvuru almıştık. Yurt dışından da katılım vardı. İşte bu büyüdü, bugün artık dünyada açık ara en büyük teknoloji platformu oldu." dedi.



TEKNOFEST yarışmalarının 200 binden fazla başvuru aldığını bildiren Bayraktar, TEKNOFEST'in 2019'da 1 milyon 720 binlik ziyaretçi katılımı ile dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği olduğunu söyledi.



Bayraktar, "Bu yıl artık ziyaretçi katılımı hedefleyen bir anlayışımız yok. Ama şunu görüyoruz ki 81 ilden buraya katılım var. 111 ülkeden farklı farklı yarışmalara katılım olduğunu görüyoruz. TEKNOFEST, artık kendi sınırlarını aşıp dünyaya açıldı. Dünyadan talepler gelmeye başladı. Azerbaycan bunlardan biri." diye konuştu.

"TOGG, İLK KEZ TEKNOFEST'TE BÜTÜN KAMUOYUYLA BURADA BULUŞMUŞ OLDU"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2019'un son günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna tanıtıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ondan sonra da biraz sessiz ve çok yoğun bir şekilde bugünlere geldi. 2022 yılı sonunda inşallah yollara çıkması hedefleniyor. Proje, büyük bir ivmeyle devam ediyor. TOGG, ilk kez TEKNOFEST'te bütün kamuoyuyla burada buluşmuş oldu. Çok yoğun bir ilgi var. Herkes TOGG ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ümidimiz, 2022 yılı sonunda yollarda görebilmek. 2022 TEKNOFEST'te de inşallah gelenleri TOGG aracıyla seyahat ettiriyor olmayı hedefliyoruz."