Selçuk Bayraktar: Dünyaya damgasını vuracak teknolojik bir esere imza atmayı amaçlıyoruz

Bayraktar, AA muhabirine, Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te değerlendirmede bulundu.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır şekilde 3 büyükşehirde TEKNOFEST düzenleme kararı aldıklarını belirten Bayraktar, İstanbul ve Ankara'daki festivallerin "muhteşem" geçtiğini söyledi.

Bayraktar, İzmir'de ilk defa yapılan TEKNOFEST'e de yoğun ilgi olduğuna dikkati çekerek, teknoloji yarışmalarının dışında Ankara ve İzmir'de teknoloji girişimlerinin katıldığı yarışmalar düzenlediklerini anlattı.

Milyonlarca gence dokunan TEKNOFEST'in kalbi olan yarışmalarda takımlarını kurup yetişmiş bir kuşak oluştuğuna işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Dünyaya damgasını vuracak eserleri sadece savunma sanayisinde değil, teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında da geliştirecek bir kuşak yetişiyor. Öğrenilmiş çaresizliği üzerlerinden attılar ki bizim kuşağımız biraz öyleydi. Bizim zamanımızda yabancı bir firmada bakım elemanı olmak ileri düzey hayaller arasındaydı, şimdi öyle değil. Dünyaya damgasını vuracak teknolojik bir esere imza atmayı amaçlıyoruz. Tümüyle fikri mülkiyet haklarıyla bunu geliştirmek artık bir hayal değil, özellikle savunma sanayisinde bu gerçekleşmiş durumda. Bizim gayemiz son 3-4 yıldır bu başarıyı diğer sivil alanlara taşımak ki bunun da adım adım geldiğini görüyoruz."

- "TEKNOFEST TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ"



Bayraktar, TEKNOFEST'lere 120 ülkeden katılım olduğunu, yabancı konuk ve heyetleri İzmir'de ağırladıklarını ifade ederek, dünyada benzeri olmadığı için festivalin ilgi gördüğünü dile getirdi.

TEKNOFEST'in içinde bir paradigma dönüşümü barındırdığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Toplumsal bir dip dalga yaratmak maksadıyla herhangi bir ücret alınmadan, sosyal olarak yapılan bir teknoloji festivali yok. TEKNOFEST bu anlamda türünün tek örneği. Firmaların stantlarında dahi toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitim içerikleri var. Gençlerimize yüksek teknoloji ve bilimle alakalı hakikatleri aktarmayı amaçlayan etkinlikler var. Bizim ağırladığımız yabancı konuklarımız genellikle büyüleniyor. 'Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim' reaksiyonunu sıkça duyuyoruz."

Bayraktar, TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren dünya basınında yer aldığını, yıllar geçtikçe Türkiye'de gündemi domine eder hale geldiğini anlattı.

Dost ve kardeş coğrafyanın festivale ilgisinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Bayraktar, "Dünyada önemli teknoloji girişimcilerinin de ilgisinin arttığını görüyoruz. Tüm ziyaretçilerimize kapılarımız sonuna kadar açık." dedi.