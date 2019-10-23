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Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI İHA yuvadan ayrıldı

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.

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Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın  dışarıya çıkış için yapılan  hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.
 
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI’nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, ” Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil” notu ile paylaştı.
 
 
 
Bayraktar geçtğimiz günlerde AKINCI’nın test anının fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI yuvadan ayrıldı

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