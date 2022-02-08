Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye'den kardeş ülkeye ''Bayraktar TB2'' teklifi

AA 8 Şubat 2022 Salı 14:25 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 14:27

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformunun organize ettiği etkinlikte Karabağ Savaşı şehitlerinin aile ve yakınları onur konuğu olarak yer aldı.

Etkinliğe Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, YTB Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Türkiye mezunları katıldı.

Şehitlerin saygı duruşu ile anıldığı etkinlikte Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu.

YTB Başkanı Eren, kurumunun faaliyetleri, Azerbaycan'la iş birlikleri ve Türkiye Bursları konusunda bilgi verdi.

Eren, Türkiye'de eğitimlerine devam eden Azerbaycanlı öğrencilerin Azerbaycan'ın geleceği olduğunu, onları kendilerine emanet olarak gördüklerini kaydetti.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradov ise konuşmasında Türk dünyasına olan baskılardan bahsetti ve bu baskıların Türk ülkelerini daha da kenetlediğini vurguladı.

Muradov, Bakü'de yapılacak TEKNOFEST'e dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycanlıların da katılacağını bildirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin kopmaz bir şekilde Türk dünyasına örnek olacak noktaya taşındığını belirtti.

Bağcı, Azerbaycan ve Türkiye olarak kendilerine düşenin Milli Teknoloji Hamlesi'nde beraberce teknoloji geliştirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu adına konuşma yapan Doç. Dr. Telman Nusretoğlu da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi seyrinden bahsetti, Bayraktar ailesinin yaptıkları çalışmalarla sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

- "AHLAKTAN, ETİKTEN VE DOĞRULUKTAN ASLA AYRILAMAYIZ"



Selçuk Bayraktar, etkinlikte Milli Teknoloji Hamlesi'ni, yaptıkları İHA ve SİHA'ların, insansız araçların serüvenini ve planlarını anlattı, Bakü'de yapılacak TEKNOFEST Azerbaycan'la ilgili bilgi verdi.

Bayraktar, "Yola çıkarken 'uçaklarımız muhakkak milli olacak, özgün olacak ve kimsenin kopyası olmayacağız' dedik. Bunları yaparken de ahlaktan, etikten ve doğruluktan asla ayrılamayız. Nasıl yaptığımız ne yaptığımızdan daha önemli." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST'in bir dönüşüm hamlesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Önce İstanbul'un sonra da Türkiye'nin sınırlarını aştı. Elbette yurt dışındaki ilk TEKNOFEST, can kardeşlerimizin olduğu Azerbaycan'da olsun istedik." dedi.

Sunumunun ardından şehit yakınları konuşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Bayraktar, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.



Selçuk Bayraktar, etkinlik sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bayraktar TB2 ve diğer insansız araçlarımızın teknolojilerini (Azerbaycan'la) geliştirmekle alakalı bir girişimimiz olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlar yüksek teknoloji yazılımlarla uçan uçaklar. Yazılımları ne kadar ileri olursa kabiliyetleri de o kadar fazla oluyor. Bu alanda çalışmak üzere bir girişimimiz olacak." dedi.