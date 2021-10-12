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Bilim-Teknoloji

Selçuk Bayraktar: En kısa zamanda görüşeceğiz...

Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar, 15 yıl önce İHA'ların deneme uçuşunu gerçekleştirdiği Şırnak'ın Akçay köyünün sakinlerinin yeniden davetine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Bayraktar paylaştığı gönderide, 'En kısa zamanda görüşeceğiz.' ifadelerini kullandı.

12 Ekim 2021 Salı 19:48 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 20:09
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Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünün sakinleri, İHA'ların 15 yıl önceki uçuş denemelerine katılan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı yeniden köylerinde ağırlamak istiyor.

Akçaylıların davetine ilişkin twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Robotik biliminin kurucusu Cizreli CEZERİ hocamızın yurdunda ülkemizin robot uçaklarının doğuşunun hikayesi yazıldı... Kardeşliğin, bilimin, medeniyetin doğduğu, yüzyıllar geçse de aynı hikayenin yazıldığı topraklar... En kısa zamanda görüşeceğiz...

Selçuk Bayraktar 15 yıl önce denedi! Büyük gurur: Yeniden ağırlamak istiyoruz

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