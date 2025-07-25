Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal hesabında yaptığı paylaşımda yerli mesajlaşma uygulamasını resmen duyurdu.

TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Uygulama şimdiye kadar 250 bin kişi tarafından indirildi.

Yüzbinlerce kişi uygulamayı indirdi NEXT Sosyal'e yoğun ilgi NEXT'e ilgi sürerken Bayraktar'dan yeni bir müjde daha geldi. Bir kullanıcının "Abi bize Whatsapp yap" paylaşımını alıntılayan Bayraktar, "O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır..." dedi.

"İYİ Kİ VARSIN"

Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte bazı kullanıcıların söz konusu paylaşıma yaptığı yorumlar:

- böyle güzel bir platform hazırladığınız için teşekkür ediyoruz artık milli bir sosyal medyamız var sayenizde

-İyi ki varsın

- inşallah onlar da olur

- sağ ol abi

- Allah razı olsun Selçuk abi teşekkürler

- heyecanla merakla bekliyoruz

- mesajlaşma İçin de uygulamaya bekliyoruz

- Adamın dibisin Selçuk Bayraktar Vatansever insanlar sana minnettar Allah uzun ömürler versin

- Selçuk abi dünyanın ezberini bozdun hadi hayırlısı inş

- Selçuk abi bize Gmail ve Google drive yap