Sera gazından yakıt ürettiler
Rice Üniversitesi’nde kimya mühendisliği ve biyomoleküler mühendislik laboratuvarında görevli Haotin Wang, kirli havayı fırsata çevirmenin yolunu buldu.
Wang ile ekibi tarafından geliştirilen katalitik reaktör, hammadde olarak kullandığı karbondioksiti, yenilenebilir elektrik enerjisi içeren elektroliz cihazıyla saf sıvı yakıta dönüştürdü. Çalışma çevre ve bilim dünyasında büyük heyecanla karşılandı.
ENERJİ ÜRETİMİNDE DEVRİM
Sera gazlarını verimli ve çevre dostu şekilde ortadan kaldırmanın ilk adımı olarak tanımlanan buluşun pratik kullanım alanı bulursa enerji üretiminde devrim yaratabileceği bildirildi. Çalışmalarının laboratuvar sürecinde olduğunu vurgulayan Wang “Büyük resme bakarsak karbondioksiti indirgemek hem küresel ısınma üzerindeki etkisi hem de çevre dostu kimyasal sentezler açısından çok önemli” dedi.
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