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Bilim-Teknoloji

Siber güvenlik meraklısı gençler TEKNOFEST'te STM standını ziyaret ettiler

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, gençlerin dijital dünyaya olan ilgilerini artırmaya ve onları heyecanlandırmaya yönelik oyunlarla TEKNOFEST'te yer aldıklarını belirtti.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:11 - Güncelleme:
Siber güvenlik meraklısı gençler TEKNOFEST'te STM standını ziyaret ettiler
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AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te STM, siber güvenlik alanına ilgi duyan gençlere interaktif ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

STM standında özel olarak oluşturulan siber güvenlik odasında ziyaretçiler, hazırlanan zorlu sorular ve görevleri yerine getirerek, siber güvenlik dünyasına giriş yapıyorlar. Yarışma, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekerken, aşamaları başarıyla tamamlayanlara sembolik ödüller veriliyor.

- "AMACIMIZ GENÇLERİ MUTLU ETMEK"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren TEKNOFEST'te aktif olarak yer aldıklarını söyledi.

Güleryüz, dijital bir çağın yaşandığına dikkati çekerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin siber savunma merkezini, emniyet güçlerinin veri merkezlerini yapan bir firma olarak gençlerin dijital dünyaya olan ilgilerini artırmaya ve onları heyecanlandırmaya yönelik oyunlar sergilediklerini söyledi.

STM olarak lise ve üniversite öğrencileriyle siber güvenlik alanına ilgi duyan bütün gençler için "bayrağı yakala" oyunları düzenlediklerini anlatan Güleryüz, şunları kaydetti:

"Bunun küçük bir modelini, özellikle tabletlerle oynamaktan keyif alan gençler için, biraz siber güvenlik nedir konusunu uyandırabilmek için, bir taraftan da beyaz şapkalı hacker olarak adlandırdığımız aslında siber güvenlik alanında ülkemizi savunmaya çalışan abileri, ablaları neler yapıyor, onları görsünler diye oyunlar da hazırladık."

Güleryüz, çeşitli aşamalardan oluşan yarışmayı kazananlara sembolik ödüller vereceklerini dile getirerek "Amacımız onları mutlu etmek. Keyif alsınlar, gözlerinde bir ışık canlansın. Çünkü onlar geleceğimiz." dedi.

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