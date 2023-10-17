Siber tehdit istihbaratında ''yapay zeka'' dönemi

AA muhabirinin 12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) yaptığı derlemeye göre, gelecek dönemde siber tehditlere karşı güvenlik kalkanı güçlendirilecek.



Bu kapsamda, ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik, düzenleyici ve teknolojik çalışmalar gerçekleştirilecek, kurumsal yapılanma gözden geçirilecek. Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, yeni nesil siber tehditler ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde güncellenecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi ile siber güvenlik alanındaki yeni çalışmaları ve uluslararası alanda en iyi uygulamalar dikkate alınarak, ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Ulusal siber güvenlik faaliyetlerinin en üst seviye koordinasyonu sağlanacak, bu kapsamda kurumlar arası işbirliğini tesis edecek etkin koordinasyon ve idare yapısı oluşturulacak.

- SİBER TEHDİT İSTİHBARATINDA "YAPAY ZEKA" DÖNEMİ

Siber tehdit istihbaratı edinimi ve paylaşımı süreçleri, kaynak çeşitliliğinin artırılması, yapay zeka ve büyük veri analitiği uygulamalarının geliştirilmesi suretiyle güçlendirilecek, ulusal siber güvenliği tehdit edecek unsurların erken tespitine ve önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ulusal ölçekte siber güvenlik teknik altyapısı güçlendirilecek, altyapının tüm unsurları arasında etkileşim artırılacak. Kritik altyapılarda bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmasına yönelik usul ve esaslar belirlenerek uygulamaya alınacak. İhtiyaç duyulan alanlarda siber güvenlik standartları oluşturulacak.

- YERLİ SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

Yerli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi, milli çözümlerin yaygınlaşması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması sağlanacak. Yerli ürünlerin uluslararası pazarda rekabetçi biçimde yer almalarını sağlayacak şekilde geliştirilmesi desteklenecek. Siber güvenliğe yönelik test altyapıları geliştirilecek.

Başta kamu kurumları olmak üzere yerli siber güvenlik ürünlerinin kullanımı artırılacak. Türkiye'de siber güvenlik bilinci ve nitelikli insan kaynağı geliştirilecek.

Siber güvenlik alanında nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve kariyer olanaklarının iyileştirilmesine yönelik programlar geliştirilecek, yetkin iş gücünün korunması amacıyla yeni iş modelleri oluşturulacak.

Sektör ihtiyaçlarına uygun iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim içerikleri, niteliği ve ortamı geliştirilecek. Siber güvenlik alanında toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Dijital ortamdaki verinin daha yüksek katma değer oluşturacak şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar desteklenecek.

- TOPLUMDA DİJİTAL OKURYAZARLIK ORANI ARTIRILACAK

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki insan kaynağını ve niteliğini artırmaya yönelik kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle programlar oluşturacak.

Yazılım sektöründeki insan kaynağı açığı detaylı şekilde analiz edilerek, bu açığın yetiştirme, yeniden yetkinlik kazandırma ve daha etkin kullanımıyla kapatılması sağlanacak.

Uzaktan ya da yerinde yurt dışına çalışmakta olan yazılımcıların yerli bilişim sektörünün katma değerini artıracak şekilde istihdam edilebilmeleri için önlemler alınacak.

Toplumda dijital okuryazarlık oranı artırılacak. Toplumun farklı kesimlerinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek.

- KAMU, ÜNİVERSİTE VE ÖZEL SEKTÖRÜN "YAPAY ZEKA" İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

İleri dijital teknolojilerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu teknolojileri kullanacak iş gücünün yetiştirilmesini desteklemek amacıyla mekanizmalar kurgulanacak.

Kamu kurumlarının ve özel sektörün dijital teknolojiler alanında ortak çözümler geliştirecekleri ekosistem güçlendirilecek. İleri dijital teknolojiler alanında kamu kurumlarına ve sanayi kuruluşlarına test, deney, danışmanlık, finansmana erişim ve eğitim hizmetleri sunabilecek ortamlar oluşturulacak.

Yapay zeka alanındaki temel teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek ve kullanımı yaygınlaştırılacak. Kamu, üniversite ve özel sektörün yapay zeka alanındaki işbirlikleri güçlendirilecek.

Uluslararası işbirliklerinin de artırılmasının hedeflendiği yapay zeka teknolojilerinin, doğurduğu ihtiyaçlara yönelik gerekli hukuki düzenlemeler yapılacak.