Singapur F-35'i seçti
Singapur Hava Kuvvetleri, F-16'ların yerini alacak yeni nesil savaş uçaklarının, beşinci nesil F-35 savaş uçağı olacağını açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Singapur Savunma Bakanlığı, Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (RSAF) ve Savunma Bilim ve Teknoloji Ajansı (DSTA), F-16'larının yerini alacak yeni nesil savaş uçaklarını seçmek için başlattıkları teknik değerlendirmelerin tamamlandığını ve beşinci nesil F-35 savaş uçağında karar kılındığını açıkladı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Teknik değerlendirmenin yanı sıra RSAF’ın bir F-35 filosu edinmeden önce bu uçağın yeteneklerinin ve uygunluğunun tam olarak değerlendirilmesi için az sayıda F-35 satın alması gerektiği sonucuna varıldı." denildi.
Singapur Savunma Bakanı Eng Hen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "F-16'larımızın 2030'dan sonra emekli olması gerekecek. DSTA ve RSAF'ın teknik değerlendirmelerini tamamladıkları ve F-35'in en uygun savaş uçağı olduğuna karar verdikleri için mutluyuz. Tam bir filoya karar vermeden önce birkaç F-35 tedarik edeceğiz. Singapur'un F-35 edinme kararını onaylamadan önce ABD'deki ilgili taraflarla alımın detaylarını görüşeceğiz." dedi.
Our F-16s will have to retire soon after 2030. Happy to report that DSTA and @TheRSAF have completed their technical evaluation, and decided that the F-35 would be the most suitable replacement fighter. We will procure a few planes first, before deciding on a full fleet. pic.twitter.com/0GlKlCXT4j— Ng Eng Hen (@Ng_Eng_Hen) January 18, 2019
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