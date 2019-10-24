Singapur’un uçan taksisi tam not aldı
Kendi kendine uçması için tasarlanan 18 pervaneli hava taksi, şehir merkezindeki ilk deneme uçuşunu Singapur’da gerçekleştirdi.
Asya’da 2-5 yıl içinde pilotsuz uçan taksi seferlerine başlaması bekleniyor. Bugün bataryalarını doldurup 18 pervanesini döndürerek Singapur’da havalanan ve Marina Koyu üzerinde 2.5 dakika uçan taksi, birkaç yıl içinde ulaşımda devrim yapacağı iddiasıyla dünyaya tanıtıldı.
Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor, saatte en fazla 110 km hıza ulaşabiliyor. Büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı ve çevre kirliliğini azaltma hedefiyle piyasaya sunulacak uçan taksi, pilotsuz olarak kendi kendine uçmak üzere tasarlandı.
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