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Bilim-Teknoloji

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, yörüngeye tek seferde 60 uydu gönderdi.

AA07.01.2020  10:31 - Güncelleme: 07.01.2020  11:21

Space.com'un haberinde, dün gece Cape Canaveral'dan fırlatılan Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderilen Starlink uydularının internet sinyali göndermek için tasarlandığı bildirildi.

SpaceX'in 4. uçuşu için yeniden kullandığı Falcon 9'un ilk aşamasının, şirketin Atlas Okyanusu'ndaki "Of Course I Still Love You" platformuna yumuşak iniş yaptığı belirtildi.

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Son teslimatla SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısı 180'i bulurken, şirket yörüngede en büyük uydu filosuna sahip oldu.

SpaceX, "Starlink 44" adını verdiği internet uyduları ağının ilk filosunu meydana getiren 60 uyduyu geçen yıl mayıs ayında uzaya fırlatmıştı.

Şirket, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikmal malzemeleri de taşıyor.

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