SS Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak ve Hürjet'e ortaklık talepleri var

Demir, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirveyle oluşturulan iş birliği ve iletişim platformu sayesinde, özellikle geniş çevredeki paydaşlarının görüşlerini dinleyeceklerini söyledi.

- Projelerdeki son gelişmeler

Savunma sanayisi projelerindeki güncel gelişmelere ilişkin de bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Son bir hafta içinde, yapılan atışlarda Hisar hava savunma sistemimizin yeni aşama testleri başarıyla gerçekleştirilmiş, Bora füzemiz test atışında noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurmuş, ÇAFRAD çok amaçlı faz dizinli yeni nesil radarımız başarıyla yönlendirme yaparak, hava hedefinin isabetle etkisiz hale getirilmesini sağlamış, hibrit yakıtlı roket motoru geliştirme faaliyetlerimizde yeni motorumuz başarıyla test edilmiştir. Pakistan'a MİLGEM ve Atak ihracatı yanında, uluslararası alanda iş birliği ve ihracat faaliyetlerimizin örneği olarak da gelecek hafta pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz. İlaveten, yeni nesil Atak Projemize, Milli Muharip Uçak ve Hürjet projelerimize şimdiden ortaklık taleplerinin olduğunu da belirtmek isterim. Bunların yanında haberleşme, yarı iletken teknolojileri, görüntüleme algılama sistemleri ve buna ilişkin sensörler gibi adını saymadığım nice ileri teknoloji alanlarında 100'ü aşkın Ar-Ge projeleri hayata geçirilmektedir."