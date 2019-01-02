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SSB Başkanı Demir: 10 yeni proje imzalandı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, 300 milyon TL değerinde 10 yeni projenin imzalandığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, 300 milyon TL değerinde 10 yeni projenin imzalandığını açıkladı.
 
Müjdeli haberi resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Demir, “takip eden değil, takip edilen bir Türkiye” için çalıştıklarını ifade ederek, “Araştıran geliştiren, takip eden değil; takip edilen bir Türkiye için çalışıyoruz. AR-GE Projeleri İmza Töreni'nde 300 milyon TL değerinde 10 yeni projeyi imzaladık. Hayırlı olsun.” sözlerini kullandı.

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