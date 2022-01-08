DHA 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:01 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 15:41

SSB projesi olarak yürütülen Yeni Tip Denizaltı projesinde denizaltıların yapımı sürerken, alt sistemlerin entegrasyonu da devam ediyor. Daha önce 4 denizaltı için 4 adet denizaltı komuta kontrol sisteminin kabulü yapılmıştı. Son olarak 5'inci komuta kontrol sistemi de 'Reis Sınıfı' Denizaltılarının beşincisi olan Seydi Ali Reis'e kurulmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DzKK) Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gönderildi.

İsmail Demir, gelişmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Denizaltılarımıza komuta kontrol sistemlerini entegre etmeye devam ediyoruz. Reis sınıfı denizaltılar için geliştirilen ve denizaltının beyni olan Komuta Kontrol Sistemini 5'inci Denizaltı Seydi Ali Reis için Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gönderdik. Hayırlı olsun" dedi.

FABRİKA KABUL TESTLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAVELSAN, sistemin kurulumunu ve detaylı testlerini tamamladı. Sistemin Fabrika Kabul Testleri SSB ve DzKK personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

HAVELSAN; Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında denizaltının beyni olarak nitelendirilen komuta kontrol sistemi başta olmak üzere birçok sistem ve yazılımın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Reis Sınıfı Denizaltılarda HAVELSAN'ın geliştirdiği Savaş Yönetim Sistemi yazılımı kullanılıyor. Ayrıca, Komuta Kontrol Sisteminin tüm yazılım kaynak kodunun konfigürasyon yönetimi, sistem entegrasyon ve testi HAVELSAN sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Bu amaçla HAVELSAN'ın Ankara'daki tesislerinde denizaltında bulunan donanım ve yazılımlarının birebir eşleniğinin yer aldığı Karaya Konuşlu Test Sistemi kuruldu.