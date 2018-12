Steve Jobs'ın kartviziti açık artırmada 6.259 dolara satıldı

Ünlü isimlerden hatıra kalan eşyalar genellikle yüksek meblağlara satılır. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir açık artırma bunu bir kez daha kanıtladı. Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın kartviziti tam 6.259 dolar karşılığında alıcı buldu.

Kartvizitin 500 dolar civarında bir para getireceği tahmin ediliyordu ancak çok daha yüksek bir fiyata satıldı. Söz konusu kartvizitin bayağı eski olduğunu belirtmek gerek. Zira Apple'ın rengarenk gökkuşağı logosunun kullanıldığı dönemden kaldığını görüyoruz.

Macworld dergisi de yüksek fiyata satılmıştı

Açık artırmada satılan ilk Steve Jobs hatırası bu kartvizit değil. Daha önce kapağında Jobs'un yer aldığı, Macworld dergisinin Şubat 1984 tarihli kopyası da tam 50.000 dolar karşılığında satılmıştı.

Steve Jobs tarafından 2006 yılında Apple'ın New York'taki Fifth Avenue mağazasının açılışında imzalanan derginin yaklaşık 10.000 dolara satılacağı düşünülüyordu. Ancak üzerine Jobs'ın el yazısı ile ""to Matt, steven jobs" yazdığı dergi beş kat fazla fiyata alıcı bulmayı başardı.

(Donanım Haber)